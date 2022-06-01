Основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека
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Обнуления президентского срока через референдум не будет — Токаев
Фотография Жанары Каримовой

В среду, выступая в Алматы на торжественной сессии общего собрания Национальной академии наук, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он не собирается через референдум продлевать сроки своих полномочий. По его словам, основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством.

Президент отметил, что референдум станет «важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране» и что в стране есть социальный запрос на перемены: «Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований. К референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе. И за рубежом тоже. Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе Президента. Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий Глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет».

По словам Токаева, программа политической модернизации очень масштабная, основной фокус в ней сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов. При этом, по его мнению, заметен рост популизма и провокаций:

«Комплексная трансформация страны ведет к объективному росту политической активности граждан, которая зачастую сопровождается усилением популизма и преднамеренными спекуляциями на социальных ожиданиях со стороны различных деятелей. Мы видим значительный рост провокаций, нацеленных на привлечение к себе внимания из-за рубежа. Надо понимать: построение развитого демократического общества – это последовательная и системная работа, а не использование громких лозунгов и обещание сиюминутных результатов. В нашей стране должна укорениться культура высокой политической ответственности».

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