Госорганы до сих пор не обнародовали имена 230 погибших
Радио «Азаттык» смогло собрать данные о 188 жертвах январских событий
Фото Назерке Курмангазиновой

В среду, 1 июня, радио «Азаттык» представило специальный проект «Жертвы кровавого января» и опубликовало список погибших в результате обстрелов или полученных травм в период с 5 по 8 января в городах Казахстана. Журналистам удалось собрать данные о 188 погибших. По словам авторов спецпроекта, это позволит понять масштабы трагедии через рассказы родственников погибших и свидетелей.

«В истории Нового Казахстана у казахского народа никогда не было такого тяжкого преступления, такого трагического события, как январская трагедия. Мы пытались составить список из 238 человек, погибших в результате событий. Власти не обнародовали эти данные. В течение пяти месяцев как представители независимых, свободных СМИ Казахстана мы искали этих граждан, составили имена погибших, со многими людьми поговорили. Мы ходили к ним домой и напрямую разговаривали с вдовами и сиротами жертв. Мы приступили к этой работе, потому что это наш журналистский долг. Эта работа только началась», - сказал руководитель алматинского бюро «Радио Азаттык» Касым Аманжол во время презентации спецпроекта.

Спецпроект содержит имена 188 человек, погибших во время январских событий. Через специальные категории можно узнать информацию о возрасте жертв, месте происшествия, причинах смерти и др. Авторы проекта подчеркнули, что пополнение этого списка будет продолжаться и дальше и призвали общественность принять в этом участие.

В марте генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что не планирует пока публиковать список погибших во время январских событий, так как сначала нужно разобраться, кто из них был правонарушителем, а кто – мирным жителем. Он подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены данные факты, и только после этого генеральная прокуратура опубликует этот список.

Во время январских событий по стране погибло 230 человек, среди них 19 военных и силовиков. Больше всего погибло в Алматы – их 139 человек.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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