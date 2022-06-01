Более 2 тыс. единиц оружия, похищенных во время январских событий в Казахстане, до сих пор не найдено

Правоохранительные органы Казахстана продолжают разыскивать оружие, похищенное во время январских событий. Как сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, на руках у преступников остается более 2 тыс. единиц оружия.

«На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал, это более двух тысяч единиц похищенного оружия, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан», - сказал Адилов.

Он напомнил, что в ходе массовых беспорядков из оружейных магазинов и административных здании органов правопорядка было похищено более 2 900 единиц оружия, а также более 63 180 боеприпасов. В их числе 35 гранатометов, 8 пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов. В данное время сотрудниками полиции обнаружены более 215 схронов оружия, из которых изъято 721 единица оружия, в том числе 2 гранатомета, 43 автомата, 189 различных ружей и более 11 тыс. единиц боеприпасов, а также специальные средства и оптические устройства.

В целом на сегодня обнаружено и изъято 1 554 единиц оружия и более 39 тыс. боеприпасов, в их числе 10 гранатометов, 6 пулеметов, 158 автоматов, 348 пистолета, 113 спецружей, 216 травматических пистолетов и другое. Кроме того, граждане добровольно сдали 147 единиц оружия.