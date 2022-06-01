Три дела направлено в суд
  • 147
Количество уголовных дел за распространение ложной информации по январским событиям выросло до 19
Фото Жанары Каримовой

Как сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, количество уголовных дел по фактам распространения ложной информации по январским событиям увеличилось до 19-ти.

«Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации, касающейся январских событий. На сегодня зарегистрировано 19 уголовных дел по ст.274 УК по распространению заведомо ложной информации, 3 дела направлено в суд», - сказал Адилов.

Ранее в МВД сообщалось об 11-ти таких делах.

В начале мая в Акмолинской области вынесли первый приговор по делу о распространении заведомо ложной информации по январским событиям – с назначением наказания виде 3-х лет и 6 месяцев ограничения свободы.

Свежее из этой рубрики
Ключевым источником финансирования науки должен выступить крупный частный сектор – Токаев
Новости
Казахстану нужен центр, анализирующий науку и координирующий разработку технологий, считает Токаев
Новости
Обнуления президентского срока через референдум не будет — Токаев
Токаев дал старт строительству нового международного терминала в аэропорту Алматы
Новости
758 уголовных дел по январским событиям остается в производстве органов внутренних дел – МВД
Новости
Более 2 тыс. единиц оружия, похищенных во время январских событий в Казахстане, до сих пор не найдено
Просматриваемые
Новости
​В Казахстане не собираются повышать прожиточный минимум и порог черты бедности
Новости
В Алматы заработают две новые станции метро
Новости
​Токаев предложил уделить внимание вопросу релокации иностранных компаний из России в другие страны ЕЭАС
Новости
15 случаев коронавируса и коронавирусной пневмонии выявлено в Казахстане за сутки
Новости
Токаев полагает, что ЕАЭС успешен в развитии свободной торговли между странами-участницами
Новости
Курс нацвалюты ослаб до 422,57 за доллар