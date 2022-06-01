Количество уголовных дел за распространение ложной информации по январским событиям выросло до 19

Как сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, количество уголовных дел по фактам распространения ложной информации по январским событиям увеличилось до 19-ти.

«Участились случаи распространения через социальные сети заведомо ложной информации, касающейся январских событий. На сегодня зарегистрировано 19 уголовных дел по ст.274 УК по распространению заведомо ложной информации, 3 дела направлено в суд», - сказал Адилов.

Ранее в МВД сообщалось об 11-ти таких делах.

В начале мая в Акмолинской области вынесли первый приговор по делу о распространении заведомо ложной информации по январским событиям – с назначением наказания виде 3-х лет и 6 месяцев ограничения свободы.