Более 550 случаев оспы обезьян подтверждено в 30 неэндемичных странах – ВОЗ

Более 550 случаев оспы обезьян подтверждено в 30 странах, не являющихся эндемичными по вирусу, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге 1 июня.

«К настоящему времени в ВОЗ поступили сообщения о более чем 550 подтвержденных случаях из 30 стран, не являющихся эндемичными по вирусу оспы обезьян. Расследования продолжаются, но внезапное появление оспы обезьян во многих странах в то же время позволяет предположить, что в течение некоторого времени передача могла оставаться незамеченной», - цитирует его сайт ООН.

Глава ВОЗ призвал страны расширить эпиднадзор, информировать население о рисках обезьяньей оспы и предотвращать ее передачу.

«Любой человек может заразиться обезьяньей оспой при тесном физическом контакте с инфицированным человеком. Ситуация развивается, и мы ожидаем, что новые случаи будут обнаруживаться и впредь», - сказал он.

Также организация продолжает получать информацию о текущих вспышках оспы обезьян в странах Африки, где вирус является эндемичным.