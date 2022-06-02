Ему вменили адмстатью за организацию незаконного митинга у здания прокуратуры
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Суд Алматы арестовал пострадавшего от пыток во время январских событий Косая Маханбаева на 15 суток
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АЛМАСА КАЙСАРА. АКЦИЯ У ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ, АЛМАТЫ, 1 ИЮНЯ

Специализированный административный суд Алматы арестовал на 15 суток Косая Маханбаева, пострадавшего от пыток во время январских событий. Ему вменили организацию незаконного митинга у здания прокуратуры накануне, сообщают журналисты «Власти».

Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны 1 июня у прокуратуры города. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили вчера вечером и к административной ответственности привлекать не стали.

Журналистов «Власти» изначально отказались пустить в здание Специализированного административного суда Алматы на процесс над Косаев Маханбаевым. Но позже все же пустили, когда процесс уже начался.

В среду, 1 июня, родственники погибших в ходе январских событий и обвиняемых в участии в них, а также пострадавшие от пыток вновь пришли к городской прокуратуре с требованием справедливого расследования уголовных дел. Они регулярно приходят к ведомству с конца января.

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