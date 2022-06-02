Суд Алматы арестовал пострадавшего от пыток во время январских событий Косая Маханбаева на 15 суток

Специализированный административный суд Алматы арестовал на 15 суток Косая Маханбаева, пострадавшего от пыток во время январских событий. Ему вменили организацию незаконного митинга у здания прокуратуры накануне, сообщают журналисты «Власти».

Косай Маханбаев и еще трое пострадавших от пыток были задержаны 1 июня у прокуратуры города. Весь день его держали в здании антикоррупционной службы, а остальных, по словам адвокатов Маханбаева, отпустили вчера вечером и к административной ответственности привлекать не стали.

Журналистов «Власти» изначально отказались пустить в здание Специализированного административного суда Алматы на процесс над Косаев Маханбаевым. Но позже все же пустили, когда процесс уже начался.

В среду, 1 июня, родственники погибших в ходе январских событий и обвиняемых в участии в них, а также пострадавшие от пыток вновь пришли к городской прокуратуре с требованием справедливого расследования уголовных дел. Они регулярно приходят к ведомству с конца января.