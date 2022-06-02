Также расширена категория дел, по которым можно получить такую помощь
Парламент Казахстана расширил категории граждан для получения гарантированной государством юрпомощи

Тамара Вааль, Власть

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи». Документом увеличивается размер финансирования из республиканского бюджета для привлечения юридических консультантов и расширяется круг лиц и дел, по которым люди могут получить бесплатную помощь.

«Расширяется круг лиц, имеющих право на такую помощь в виде защиты и представительства интересов в гражданской (сфере – В.). Это споры по вопросам несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, взыскание алиментов, потерпевших от бытового насилия, а также в виде правового консультирования. (Право на бесплатную помощь получат – В.) такие категории, как многодетные и малообеспеченные семьи, физические лица, подвергшиеся бытовому, сексуальному насилию, торговле людьми, акту терроризма либо пыткам. А также участники ВОВ, лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащие срочной службы, инвалиды I-II групп и другие», - перечислила одна из разработчиков законопроекта депутат мажилиса Гульнар Бижанова.

По ее словам, закон позволит решить задачу по увеличению гарантированной государством юридической помощи населения в два раза к 2025 году.

На исполнение дорожной карты из республиканского бюджета на 2022-2024 годы выделено 8 млрд 700 млн тенге. Это позволит привлечь к оказанию гарантированной государством юридической помощи 12 тыс. юридических консультантов и охватить нуждающиеся слои населения.

Еще ряд поправок направлен на совершенствование сферы регулирования интеллектуальной собственности.

«Предложены поправки по повышению прозрачности и эффективности деятельности коллективных организаций. Эти нормы отражают ожидания почти девяти тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения и направлены на исключение нарушений их прав коллективными организациями. Также предлагается введение нового объекта интеллектуальной собственности – “географическое указание”. Это позволит выйти отечественным товаропроизводителям на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связаны с определенным географическим объектом», - пояснила депутат.

Также законом вводится краткосрочная охрана незарегистрированных промышленных образцов, что соответствует принятым обязательствам в рамках ратифицированного 25 марта 2016 года соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом и другие поправки.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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