Воюющие стороны Йемена согласились продлить перемирие еще на два месяца

Воюющие стороны Йемена согласились продлить заключенное при посредничестве ООН перемирие еще на два месяца на тех же условиях, что и первоначальная сделка, срок действия которой истекал в четверг, сообщает Reuters .

Как ожидается, делегации поддерживаемого Саудовской Аравией правительства и связанного с Ираном движения хуситов вернутся в иорданскую столицу Амман для продолжения переговоров.

Перемирие действует со 2 апреля и является самым важным шагом за последние годы на пути к прекращению конфликта между возглавляемой Саудовской Аравией коалицией и группировкой хуситов, в результате которого погибли десятки тысяч человек, а миллионы столкнулись с голодом из-за гуманитарного кризиса.

«За последние два месяца йеменцы ощутили ощутимые преимущества перемирия», - говорится в заявлении специального посланника ООН по Йемену Ханса Грундберга.

Число жертв среди гражданского населения значительно сократилось, поставки топлива через порт Ходейда увеличились, а в главном аэропорту Саны после почти шестилетнего перерыва возобновились коммерческие рейсы.

Переговоры же о возобновлении дорог в спорном Таизе, где войска хуситов в течение многих лет вели осаду, зашли в тупик, поставив сделку под угрозу. ООН стремится начать более широкие политические дискуссии, в том числе об укреплении разрушенной экономики Йемена, государственных доходов и заработной платы в государственном секторе.

Конфликт между правительственными войсками Йемена, поддерживаемыми коалицией во главе с Саудовской Аравией, и хуситами начался в 2015 году, через несколько месяцев после того, как повстанцы захватили столицу Сану.