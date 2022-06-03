Они повесили плакат на мосту с надписью «Токаев, освободи Жанболата Мамая»
Ингу Иманбай и еще троих активистов Демпартии задержала полиция
Фото предоставлено активистами Демпартии

Утром в пятницу полиция Алматы задержала четверых активистов незарегистрированной Демократической партии. Среди задержанных – Инга Иманбай, Аружан Дуйсебаева, Гулнар Мирмамбетова, Нурбол Байтереков. Об этом они сообщили в прямом эфире Facebook.

По информации их соратников, активистов забрали в Бостандыкское районное управление полиции за то, что они утром повесили плакат с надписью «Токаев, освободи Жанболата Мамая» на пересечении проспекта Аль-Фараби с улицей Саина.

«Токаев говорит, что через два дня проведет референдум и построит Новый Казахстана. Но вот такой Новый Казахстан. Нас задерживают. Требовать освобождения Жанболата Мамая — преступление для Нового Казахстана», - cказала Иманбай в прямом эфире.

Участники Демпартии уже провели несколько акций с требованием освободить политика Жанболат Мамая, который уже третий месяц находится под стражей. Их за это привлекали к административной ответственности.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу. 14 марта суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. По истечении срока арест продлили еще на месяц. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы лишить своих критиков голоса.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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