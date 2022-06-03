В Генпрокуратуре предупредили об ответственности за нарушение законодательства о референдуме

В генеральной прокуратуре Казахстана предупредили граждан об административной ответственности за нарушение законодательства «О референдуме». В частности, как пояснил в пятницу в ходе заседания центральной избирательной комиссии заместитель генпрокурора Булат Дембаев, 4 и 5 июня категорически запрещена агитация и опубликование опросов общественного мнения.

«В силу статьи 7 конституционного закона “О республиканском референдуме”, в предшествующий референдуму день и в день проведения, то есть 4-5 июня, любая агитация, в том числе сопряженная с опубликованием результатов опросов общественного мнения или прогнозов результатов референдума, запрещается. В случае проведения агитации в эти дни наступает ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрена ответственность, как для физических, так и для юридических лиц», - предупредил Дембаев.

Он напомнил, что возбуждение производства об административном правонарушении по данной статье относится к исключительной компетенции прокуроров, а дела рассматривает суд.

Замгенпрокурора также отметил, что в целом за время подготовки к референдуму, никаких нарушений, в том числе правил агитации зафиксировано не было.

«Со дня объявления о назначении референдума в органы прокуратуры по этому вопросу поступило всего 18 обращений. Но ни одно из них не касалось нарушений законодательства о референдуме. В связи с чем были перенаправлены по компетенции в уполномоченные органы. Отсутствие каких-либо жалоб на нарушение законодательства о референдуме свидетельствуют о законности текущего процесса», - подчеркнул он.

Вместе с тем генеральная прокуратура распространила обращение, в котором также обратила внимание граждан, что голосование два или более раза или за другого избирателя, выдача членом участковой комиссии бюллетеней для голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП.

«В соответствии с Конституцией (ст.83) органы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности на всех стадиях подготовки и проведения референдума. С учетом изложенного, генеральная прокуратура в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений призывает граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство», - призвали в надзорном органе.