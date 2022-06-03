В шести регионах Казахстана обнаружены схроны похищенного во время январских событий оружия – КНБ

В апреле – мае КНБ и его территориальными департаментами в ходе оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий, изъята 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов, сообщил комитет нацбезопасности. Оружие и боеприпасы найдены в шести регионах Казахстана.

«В Алматинской области обнаружены схроны с пистолетом “Байкал”, 2 ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра. У участников массовых беспорядков изъяты 3 единицы оружия и 109 боеприпасов. При сбыте пистолета “Макарова” задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из управления полиции г. Талдыкорган во время январских событий», - сообщили в КНБ.

Также, по данным ведомства, в Алматы в ходе задержания подозреваемых в участии в массовых беспорядках и нападении на резиденцию президента, изъяты пистолет марки «Глок», 29 патронов и 3 гладкоствольных ружья. А находящимися под следствием членами ОПГ «Казахстанские» добровольно сданы 39 единиц оружия, 1 шумовая граната, 1 бронежилет и 98 патронов.

«Совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина “Корган”. В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка ASG», - добавили в КНБ.

В Жамбылской области обнаружены схроны с автоматом «Калашникова», револьвером, карабином «Сайга» и 328 боеприпасами; в Кызылординской области – с автоматом «Калашникова», пистолетом «Макарова», пистолетом-пулеметом «Борз», карабином «Сайга», гранатой «Ф-1» и 59 боеприпасами; в Восточно-Казахстанской области совместно с департаментом полиции из схрона изъяты 1 обрез, 1 граната «РГ-42», 168 боеприпасов и 1 бронежилет; в Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка марки «Мосина».

«Всего из незаконного оборота изъято 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов. По данным фактам проводятся досудебные расследования», - проинформировали в КНБ.

1 июня на брифинге начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что на руках у преступников остается более 2 тыс. единиц оружия, похищенного в январе. Он напомнил, что в ходе массовых беспорядков из оружейных магазинов и административных здании органов правопорядка было похищено более 2 900 единиц оружия, а также более 63 180 боеприпасов. В их числе 35 гранатометов, 8 пулеметов, 268 автоматов, 17 винтовок, 594 пистолета, 98 спецружей и 239 травматических пистолетов. Сотрудниками полиции были обнаружены более 215 схронов оружия, из которых изъято 721 единица оружия, в том числе 2 гранатомета, 43 автомата, 189 различных ружей и более 11 тыс. единиц боеприпасов, а также специальные средства и оптические устройства. По данным Адилова, на 1 июня в целом было обнаружено и изъято 1 554 единиц оружия и более 39 тыс. боеприпасов, в их числе 10 гранатометов, 6 пулеметов, 158 автоматов, 348 пистолета, 113 спецружей, 216 травматических пистолетов и другое. Кроме того, граждане добровольно сдали 147 единиц оружия.