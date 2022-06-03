Токаев призвал казахстанцев принять участие в референдуме и сделать «исторический выбор»

«В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум. Проведение референдума является важным шагом на пути к построению в Казахстане развитого демократического общества. В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснения проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов прав и свобод всех граждан», - заявил Токаев в пятницу в ходе своего видеообращения в эфире республиканских телеканалов.

Президент выразил уверенность, что всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит «прочный фундамент нового справедливого Казахстана». В результате, подчеркнул он, получится создать новый Казахстан, в котором «социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора».

«Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность», - считает глава государства.

Он также подчеркнул, что голос каждого гражданина Казахстана на избирательном участке будет важным и может стать решающим «в определении новых честных и понятных правил общественной жизни». А придя на избирательный участок, казахстанцы продемонстрируют «высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа».

«В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью. Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное “нет” коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике», - заявил Токаев.

В этой связи он призвал население Казахстана «сделать свой исторический выбор», который определит вектор развития страны.