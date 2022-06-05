Почти 44% казахстанцев приняли участие в референдуме к полудню

43,70% граждан Казахстана пришли на избирательные участки к полудню воскресенья и приняли участие в республиканском референдуме, сообщил член центральной комиссии референдума Шавкат Утемисов. При этом самая низкая явка отмечается в Алматы.

«Согласно данным, представленным в штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12 часов по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 43,70 % от общего числа граждан, включенных в списки», - сказал Утемисов.

В региональном разрезе по Акмолинской области проголосовало 41,31% избирателей, по Актюбинской области – 41,14%, по Алматинской области – 43,05%, по Атырауской области – 37,33%, по Западно-Казахстанской области – 47,58%, по Жамбылской области – 55,15%, по Карагандинской области – 51,60%, по Костанайской области – 49,96%, по Кызылординской области – 48,73%, по Мангистауской области – 36,02%, по Павлодарской области – 51,17%, по Северо-Казахстанской области – 58,25%, по Туркестанской области – 46,69%, по Восточно-Казахстанской области – 48,86%.

В столице свои голоса отдали 37,03% избирателей, в Шымкенте – 44,61%, а самая низкая явка в Алматы, где проголосовали всего 20,14% избирателей.