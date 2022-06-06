В Казахстане проводят аудит текущего состояния газопроводов, чтобы определить необходимые капиталовложения в модернизацию газотранспортной системы. Как сообщил в понедельник в ходе правчаса в мажилисе министр энергетики Болат Акчулаков, результаты ожидаются во втором полугодии.

«Основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени была построена в советское время и требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации. Ряд газопроводов, в том числе западного региона, в настоящее время работают на полную мощность и требуют строительства новых мощностей для поддержания стабильной поставки отечественного газа потребителям страны», - отметил Акчулаков.

Он подчеркнул, что в связи с большим износом газотранспортной системы в Атырауской, Мангистауской и Актюбинской областях фактическая транспортировка газа ограничена разрешенными давлениями на участках. А учитывая то, что газ является продуктом сезонного потребления, в пиковые периоды существующие основные магистральные газопроводы «Бейнеу-Жанаозен», «Макат – Северный Кавказ», «Жанажол – Актобе» и газопровод-отвод в Актобе эксплуатируются в режиме максимальной пропускной способности.

«Таким образом, необходимы значительные капиталовложения в модернизацию и расширение газотранспортной системы. На сегодняшний день для подтверждения текущего состояния газопроводов QazaqGaz проводится технический аудит с привлечением международной аудиторской компании ILF Consulting, в результате которого будут определены необходимые капиталовложения в модернизацию газотранспортной системы. Результаты ожидаются во втором полугодии», - проинформировал министр.

Он также сообщил, что министерством доработан проект комплексного плана развития газовой отрасли и внесен в правительство. Его утверждение ожидается в ближайшее время.

Также для ускорения передачи объектов газоснабжения и их безопасной эксплуатации Минэнерго предлагает министерству национальной экономики рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, которые позволят ежегодно пересматривать действующие тарифы эксплуатирующих организаций с возможностью их увеличения для возмещения затрат; министерству финансов – ускорить процедуру оценки имуществ для передачи их на баланс фонду «Самрук-Казына», а также рассмотреть возможность внесения изменений в Бюджетный кодекс в части передачи полномочий по финансированию проектов газоснабжения из республиканского бюджета национальному оператору QazaqGaz.

Кроме того, министерством разработан пакет поправок закон «О газе и газоснабжении», где будет предусмотрена компетенция ведомства по установлению предельных розничных цен на сжиженный газ.

«Соответствующие поправки в законодательство разработаны и будут направлены в мажилис парламента Республики Казахстан по проекту закона: “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реализации поручений главы государства”», - сообщил Акчулаков.