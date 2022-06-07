В США объявили ЧС в связи с нехваткой мощностей по выработке электроэнергии

Как отмечается в заявлении, «несколько факторов угрожают способности Соединенных Штатов обеспечивать достаточное производство электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса».

«Эти факторы включают сбои на энергетических рынках, вызванные вторжением России в Украину, и экстремальные погодные явления, усугубляемые изменением климата. Например, в некоторых частях страны засуха в сочетании с периодами сильной жары одновременно вызывают прогнозируемый дефицит электроэнергии и рекордный спрос на электроэнергию. В результате федеральная комиссия по регулированию энергетики и североамериканская корпорация по надежности электроснабжения предупредили о краткосрочных проблемах с надежностью электроэнергии в своих недавних летних оценках надежности», - заявил Байден.

Чтобы обеспечить достаточность электрических ресурсов, коммунальные предприятия и операторы сетей должны заранее планировать создание новых мощностей уже сейчас, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос потребителей.

Байден отмечает, что солнечная энергия является одним из самых быстрорастущих источников нового поколения электроэнергии в Соединенных Штатах. Ожидается, что в 2022 и 2023 годах на добавление солнечных мощностей и аккумуляторов будет приходиться более половины новых мощностей электроэнергетического сектора. Но недоступность солнечных элементов и модулей ставит под угрозу эти планы, что, в свою очередь, угрожает наличию достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса.

«Электричество, производимое с помощью солнечной энергии, также имеет решающее значение для снижения нашей зависимости от электричества, производимого при сжигании ископаемого топлива, что приводит к изменению климата. Министерство обороны признало изменение климата угрозой нашей национальной безопасности», - подчеркнул президент США.

В последние годы подавляющее большинство солнечных модулей, установленных в Соединенных Штатах, были импортированы, причем примерно три четверти импортируемых модулей в 2020 году составляли модули из Юго-Восточной Азии. Однако в последнее время США не могут импортировать их достаточное количество для обеспечения дополнительных солнечных мощностей. По данным Байдена, острая нехватка солнечных модулей и компонентов модулей резко поставила под угрозу краткосрочное увеличение солнечной мощности, которое в противном случае могло бы помочь обеспечить достаточное производство электроэнергии для удовлетворения потребительского спроса.

«Примерно половина внутреннего развертывания солнечных модулей, которое ожидалось в следующем году, в настоящее время находится под угрозой из-за недостаточного предложения. По всей стране солнечные проекты откладываются или отменяются», - говорится в заявлении.

«Необходимы немедленные действия, чтобы обеспечить Соединенным Штатам доступ к достаточному количеству солнечных модулей для удовлетворения наших потребностей в производстве электроэнергии», - добавил он.

В этой связи президент США объявил в стране чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой наличия достаточных мощностей по выработке электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса. Также он продлил на два года ввоз из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама солнечных элементов и модулей без взимания пошлин.