Почти 300 млрд тенге пенсионных накоплений использовали казахстанцы на лечение

По состоянию на 1 июня, порядка 385 тыс. казахстанцев сняли свои пенсионные накопления на лечение, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

«ЕНПФ исполнены 384 969 заявлений на лечение на общую сумму 298 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет порядка 0,8 млн тенге. Вместе с тем, на ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ вернулось 29,2 млрд тенге от уполномоченного оператора, данные средства не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам», - говорится в сообщении.

Также Единым накопительным пенсионным фондом исполнены 1 323 432 заявления вкладчиков на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила порядка 2,4 млн тенге. 446,4 млрд тенге возвращено на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков от уполномоченных операторов в связи с тем, что единовременные пенсионные выплаты не были использованы в установленные сроки, по заявлению заявителя и иным причинам.

«Больше всего исполненных заявлений направлено жителями г.Алматы (17,63%), г.Нур-Султан (13,98%), Мангистауской области (10,36%)», - сообщили в ЕНПФ.

Всего, по данным ЕНПФ, исполнено более 1,7 миллиона заявлений на жилье и лечение.

Вместе с тем по передаче пенсионных накоплений в доверительное управление, по данным фонда, управляющим инвестиционным портфелем переведено 8,7 млрд тенге, ЕНПФ исполнены 5 870 заявлений. Средняя сумма перевода составляет порядка 1,5 млн тенге. На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя УИП.