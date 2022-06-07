Даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продбезопасность
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Казахстан полностью обеспечен зерном до нового урожая – Смаилов
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Несмотря на засушливый прошлый год, Казахстан полностью обеспечен зерном до нового урожая, заверил премьер-министр страны Алихан Смаилов. И даже в случае плохих погодных условий и прогнозов страна обеспечит свою продбезопасность.

«Мы выполнили экспортные обязательства и сформировали соответствующие запасы. До сбора урожая мы полностью обеспечены зерном», - сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

По его словам, согласно мартовскому бюллетеню ООН, в этом году урожай пшеницы в Казахстане превышает среднегодовые показатели. При среднем сборе зерна 18-19 млн тонн внутренняя потребность составляет порядка 8 млн тонн. Поэтому даже в случае плохих погодных условий и прогнозов Казахстан обеспечит свою продовольственную безопасность.

В целом Смаилов отметил положительную динамику посевных работ и поставил ряд задач соответствующим госорганам. В частности, обеспечить исполнение обязательств сельхозпроизводителей по своевременной поставке в «Продкорпорацию» объемов пшеницы в рамках заключенных форвардных договоров.

«Формируемый запас в последующем будет использован для обеспечения собственных нужд страны», - резюмировал Смаилов.

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