ЦКР озвучил окончательные итоги референдума по поправкам в Конституцию

Центральный комитет озвучил окончательные итоги референдума по поправкам в Конституцию, прошедшего в воскресенье. За поправки проголосовали 77,18% граждан.

Как сообщил председатель комитета Нурлан Абдиров, явка составила 68,05%. За поправки в Конституцию проголосовали 6 163 516 человек, или 77,18%, что составило «абсолютное большинство в каждом из 17-ти регионов». Против проголосовали 1 490 470 граждан, или 18,66%. Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответов, составило 125 859, или 1,58%, остальные 205 924, или 2,58% - неустановленного образца либо в которых невозможно определить волеизъявление голосовавшего - признаны недействительными.

«Таким образом, на основании статей 31, 34 Конституционного закона "О республиканском референдуме", предложенные изменения в основной закон нашей страны считаются принятыми. Решение, принятое референдумом, имеет обязательную силу и не требует дополнительного подтверждения актами. Принятые на референдуме изменения и дополнения в Конституцию вступают в силу со дня опубликования официального сообщения об итогах референдума», - отметил он.

Вместе с тем Абдиров сообщил, что центральная комиссия признала проведение референдума на отдельном участке в Алматы недействительным.

«При подведении итогов центральная комиссия приняла во внимание обращение территориальной комиссии Алматы. В связи с этим результаты голосования на участке №2 города Алматы не включены в окончательные итоги референдума», - сказал он.