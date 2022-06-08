Парламенту предстоит принять большое количество законодательных актов
Казахстан переходит к этапу реализации конституционных реформ – Кошанов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Казахстан переходит к этапу реализации конституционных реформ, поэтому парламенту необходимо внести изменения в большое количество законодательных актов. Как заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов, сделать эту работу нужно оперативно и качественно.

«Перед нами стоят еще более важные и масштабные задачи. Мы переходим к этапу реализации конституционных преобразований. Поэтому мы должны сконцентрироваться на большом деле и участвовать в нем совместно. Как отметил во вчерашнем обращении (6 июня – В.) глава государства Касым-Жомарт Токаев, конституционная реформа позволит полностью модернизировать правовую систему. Поэтому депутатам необходимо внести изменения в соответствующее законодательство для создания эффективной правовой и судебной системы с учетом мирового опыта», - сказал Кошанов.

Он подчеркнул, что парламенту предстоит большая работа по реализации конституционных реформ. Для этого необходимо внести изменения в большое количество законодательных актов.

«Нам необходимо оправдать доверие главы государства, а также качественно и оперативно обеспечить реализацию политических изменений», - подчеркнул спикер мажилиса.

В целом, считает Кошанов, итоги прошедшего референдума продемонстрировали поддержку обществом программы президента в направлении политической модернизации. Сам же референдум имеет «историческое значение для будущего нашей страны, народ самостоятельно определил свою судьбу».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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