Казахстан ужесточает законодательство по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и сопутствующие ему поправки. Документами ужесточается уголовная и административная ответственность за подобные преступления.

«В текущем году Казахстану предстоит прохождение второго раунда взаимной оценки Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Выездное мероприятие ЕАГ было отложено из-за январских событий в стране с весны на осень этого года», - объяснил необходимость разработки законопроекта депутат Сергей Симонов.

Он напомнил, что осенью 2021 года депутаты инициировали законопроект для имплементации в национальное законодательство основных рекомендаций, вытекающих из международных стандартов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Как пояснил Симонов, в рамках рассматриваемых законопроектов эта работа продолжается. В частности, депутаты предложили установить обязанности юридических лиц раскрывать и вести учет своих бенефициарных собственников, распространить законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма на трасты или другие корпоративные образования, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства. Также депутаты прописали вопрос «заморозки» средств и иных активов, находящихся под прямым или косвенным контролем субъектов, включенных в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Также в законопроекте ужесточается уголовная ответственность за легализацию преступных средств, устанавливается наказание в виде конфискации имущества за ряд уголовных правонарушений, определенных рекомендациями ФАТФ, и административная ответственность для юридических лиц – за отмывание средств, полученных преступным путем. Еще одна поправка наделяет должностных лиц органов финансового мониторинга полномочием составлять протоколы соответствующих административных правонарушений, а суды – рассматривать дела об административных правонарушениях и принимать по ним решения.