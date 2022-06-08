Соответствующие поправки в Уголовный кодекс одобрил в первом чтении мажилис
До семи лет лишения свободы грозит блогерам и вайнерам в Казахстане за рекламу финпирамид
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В Уголовном кодексе Казахстана появится новая статья – 217 прим.1, по которой за рекламу финансовых пирамид известным людям может грозить до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Эту норму в среду в ходе пленарного заседания закрепил мажилис, одобрив в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид» и сопутствующие ему поправки.

«Законопроектами предполагается повышение верхнего порога санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами, установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, определение подследственности по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование, разграничение уголовных деяний от административных правонарушений, а также введение запрета на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц, в пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности», - перечислил нововведения один из разработчиков, депутат мажилиса Юрий Ли.

Позже он уточнил, что в Уголовный кодекс вводится статья 217 прим.1, по первой части которой можно получить штраф в размере 2000 МРП, либо общественные работы до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы до двух лет.

«А четвертая часть – это уже квалифицирующий состав, там уголовное наказание может быть выражено от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Поэтому это очень такая жесткая превентивная мера», - уточнил депутат.

Новая статья, по его мнению, является «четким законодательным ответом такому явлению, как финансовые пирамиды». И после введения в действие данной статьи, знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения будут «гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных финансовых продуктов».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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