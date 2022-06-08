Ответственность за неповиновение представителю власти усилят в Казахстане

После январских событий депутаты мажилиса внесли в проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи» поправки, усиливающие ответственность граждан за неповиновение представителям власти, за использование поддельных государственных номеров на автотранспорте и ряд других норм. Изначально документ предусматривал только усиление ответственности операторов связи за некачественное предоставление своих услуг.

«Предусмотрено усиление административной ответственности за административные правонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителям власти. Также устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку метательного, охотничьего, сигнального оружия и составных частей. Введение данных норм позволит контролировать перемещение указанных видов оружия, осуществляемое без разрешения», - сказала в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Насиля Раззак.

В рассматриваемый во втором чтении законопроект парламентарии также ввели норму по усилению ответственности за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного государственного номера. Как пояснила депутат, если раньше за это предусматривался штраф, то теперь – лишение водительских прав на один год и пять суток ареста.

Первоначальные поправки в законопроект предлагали усилить административную ответственность операторов связи за нарушение правил оказания услуг связи. В частности речь идет об увеличении суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям к качеству интернета. Кроме того, депутаты добавили норму по установлению административной ответственности учредителей высшего учебного заведения в случае закрытия университета за неисполнение обязательств по переводу обучающихся.

Бижанова уточнила, что в действующей 379 статье Уголовного кодекса за неповиновение представителю власти в момент действия режима ЧС предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (6 360 000 тенге), либо исправительные или общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на 2 года. Депутаты же предложили поправку: наказание в размере штрафа до 2000 МРП, привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет.