Токаев утвердил правила согласования депутатами маслихатов назначений акимов

Согласно документу, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов. Президент на основании представления предлагает не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы. Руководитель администрации президента на направляет секретарю маслихата области, города республиканского значения и столицы уведомление о необходимости проведения собрания депутатов для получения согласия на назначение. Собрание проводится не позднее трех календарных дней со дня получения уведомления.

На собрании выбираются члены счетной комиссии для голосования, а также ее председатель и секретарь, выбор способа голосования (открытое или тайное). Депутаты вправе высказывать мнения «за» или «против» предложенных кандидатур.

Собрание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа депутатов. Для организации процесса голосования за кандидатов и подведения его итогов образовывается счетная комиссия в нечетном количестве из числа присутствующих депутатов в количестве не менее 3 человек. Члены счетной комиссии избирают большинством голосов из своего состава председателя и секретаря счетной комиссии открытым голосованием.

Для согласования кандидата на должность акима области, города республиканского значения и столицы проводится открытое либо тайное голосование с использованием электронной системы подсчета голосов при ее наличии; поднятием руки; с использованием бюллетеней.

Кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие. Если кандидаты набрали одинаковое количество голосов, счетная комиссия принимает решение о проведении повторного голосования.

Протокол собрания, подписанный секретарем маслихата области, города республиканского значения и столицы и председателем счетной комиссии в течение одного дня направляется в администрацию президента.