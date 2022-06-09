Назарбаев не вмешивается в политические решения – Ашимбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не вмешивается в политические решения, сообщил председатель сената Маулен Ашимбаев. Он также подчеркнул, что нормы, касающиеся экс-президента, убрали из Конституции после референдума, и никаких новых привилегий бывшие руководители страны не получат.

«Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сегодня не вмешивается в политику. Вы, наверное, это сами видите. Конечно, в масштабных мероприятиях как референдумы, выборы, он может участвовать как гражданин страны. <...> Но в качестве политика, как первый президент не вмешивается в политику Казахстана», – сказал Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов. Все законодательные вопросы, подчеркнул он, решаются в соответствии с Конституцией, в которой указаны права правительства, сената и мажилиса.

Председатель сената также добавил, что высокопоставленные чиновники не согласуют решения с первым президентом: «Мы не советуемся с первым президентом, такой меры нет. Я так не говорил. В настоящее время все ветви власти, все государственные органы осуществляют свои полномочия на законодательном уровне».

Отвечая на вопросы журналистов о привилегиях и защите бывших президентов, Ашимбаев напомнил, что из Конституции уже убраны нормы, касающиеся первого президента. Конституционный закон о нем также утрачивает свой статус.

«Все вопросы отрегулированы в нашей Конституции. Это статусы экс-президентов, их защищенность, какие-то привилегии. (…) Сверх, выше, больше этого не будет», – заверил он.