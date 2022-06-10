Холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстан»

Правительство Казахстана в лице национального управляющего холдинга «Байтерек» ведет переговоры с Российской Федерацией о покупке АО «Сбербанк Казахстан». И, в случае сделки, Европейский банк реконструкции и развития готов принять участие в капитализации банка, сообщила в кулуарах совета иностранных инвесторов глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Что касается сделки со “Сбербанком”, эта транзакция, или эта операция, обсуждается между правительством Казахстана в лице “Байтерека” и Российской Федерацией. ЕБРР не является частью этого переговорного процесса. Если впоследствии, когда банк уже перейдет Казахстану и возникнет такая необходимость (докапитализации – В.), ЕБРР может принять участие», - сказала Рено-Бассо.

Он уточнила, что в случае успешного завершения сделки, когда банк перейдет под управление холдинга «Байтерек», ЕБРР может принять участие в дополнительной капитализации нового финансового института. Однако, отметила Рено-Бассо, говорить об этом рано, так как пока все «гипотетически».

Стоит отметить, что ЕБРР не будет стратегическим инвестором. Как правило, банк является миноритарным акционером, и этот пакет будет небольшим (не более 25%).