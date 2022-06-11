Новым акимом Алматинской области назначен Марат Султангазиев

«Назначить Султангазиева Марата Елеусизовича акимом Алматинской области», - говорится в указе на Акорде.

Другим указом главы государства Канат Бозумбаев освобожден от должности акима Алматинской области в связи с переходом на другую работу.

Марат Султангазиев родился в Алматинской области в 1976 году. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (экономист-финансист), Казахскую государственную юридическую академию (юрист) и Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова (магистр делового администрирования). В разные годы работал на различных должностях в налоговом комитете Алматы, был заместителем начальника налогового департамента по городу Алматы, работал в структуре Минфина, в администрации президента, возглавлял департамент госдоходов Алматы, комитет государственных доходов министерства финансов, был вице-министром финансов. С января этого года занимал должность первого вице-министра финансов республики.