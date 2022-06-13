В Казахстане разрабатывают новую концепцию благотворительных проектов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя фонда «Қазақстан халқына» Болата Жамишева, который рассказал о проделанной работе фонда по оказанию благотворительной помощи гражданам, о подходах к организации благотворительной деятельности, сообщается на сайте Акорды.

Как рассказал Жамишев, на сегодняшний день фондом реализуются 10 благотворительных программ и проектов, 8 из них направлены на оказание медицинской помощи, один проект ориентирован на улучшение социальных условий в сфере спорта для детей из сельских местностей, и одна программа предусматривает выделение образовательных грантов для абитуриентов из сельских школ и студентов из социально уязвимых слоев населения.

Токаев в свою очередь подчеркнул необходимость более активной вовлеченности общества и общественных институтов в процесс определения целевых направлений фонда.

Также Жамишев сообщил, что фонд приступил к разработке новой дополненной Концепции и Проспекта благотворительных программ и проектов. Он заверил, что к этой работе будет привлечен широкий круг представителей некоммерческого сектора, депутаты маслихатов, представители бизнеса, являющиеся благотворителями фонда, эксперты. А вся актуальная информация о проводимой работе будет регулярно доводиться до общественности. По итгам этой работы в сентябре планируется провести конференцию национальной благотворительности.