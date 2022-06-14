Рост экономики Казахстана за пять месяцев составил 4,6%

«В январе – мае текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,6%. За отчетный период по основным трендам наблюдается устойчивая динамика в реальном секторе, ускорение роста в секторе услуг, высокий рост объемов экспорта», - сказал Куантыров.

Рост в реальном секторе, по его словам, составил 4,8%, деловая активность в сфере услуг возросла до 3,9%. Среди отраслей положительный рост демонстрируют торговля, строительство, транспорт, информация и связь, обрабатывающая и горно-добывающая промышленность, водоснабжение и сельское хозяйство.

В свою очередь председатель национального банка Галымжан Пирматов сообщил, что инфляция в Казахстане в мае в годовом выражении ускорилась до 14%, с 13,2% в апреле текущего года. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, достигшие в годовом выражении 19%. Внешний инфляционный фон продолжает оказывать повышательное давление на цены непродовольственных товаров, рост на которые ускорился с 11,1% до 11,9%. Инфляция платных услуг выросла с 8,9% до 9,1%, несмотря на сдерживающий эффект от введенного моратория на рост цен на регулируемые услуги.

«На конец 2022 года Нацбанк прогнозирует инфляцию на уровне 13-15%. Прогноз сформирован с учетом реализации комплекса мер правительства по контролю и снижению уровня инфляции, который фокусируется на сбалансированном развитии потребительских рынков. При успешной реализации данного комплекса мер, инфляция может снизиться до нижней границы прогноза», - отметил Пирматов.

При этом в Нацбанке ожидают некоторое ускорение роста цен на непродовольственные товары, который будет сдерживаться регулируемым ростом цен на ГСМ, а инфляция платных услуг будет замедляться на фоне высокой базы 2021 года. Вместе с тем здесь видят риски удорожания цен на регулируемые коммунальные услуги после завершения моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги на фоне повышенных инфляционных ожиданий. В 2023 году Нацбанк ожидает постепенное замедление инфляции до 7,5-9,5%.