15-16 июня в столице Казахстана вновь пройдут переговоры по Сирии – МИД

15-16 июня в столице Казахстана пройдет восемнадцатый раунд переговоров по Сирии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел РК. Все стороны Астанинского процесса подтвердили свое участие.

«Все стороны Астанинского процесса по Сирии подтвердили свое участие в переговорах, которые пройдут в городе Нур-Султан 15-16 июня 2022 года. В них примут участие делегации государств-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции», - говорится в сообщении МИД.

В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством главного сотрудника по политическим вопросам Офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Роберта Данна, делегация Иордании, представители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, от Турции приедет генеральный директора многостороннего департамента МИД Турции Сельджук Унал. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

По данным МИД, в ходе переговоров будут обсуждаться такие вопросы, как ситуация «на земле» в Сирии, в том числе гуманитарное и социально-экономическое положение, перспективы возобновления работы сирийского конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев.

«15 июня представители стран-гарантов намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов, 16 июня запланировано пленарное заседание с участием всех сторон», - уточнили в министерстве.