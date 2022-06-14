Токаев ввел должность государственного советника

«Государственный советник Республики Казахстан является должностным лицом Республики Казахстан, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом Республики Казахстан. Государственный советник осуществляет свою деятельность под непосредственным руководством президента Республики Казахстан, ему подотчетен и подконтролен», - говорится в указе.

Государственный советник наделен полномочиями вырабатывать для президента стратегические предложения в сфере внутренней политики; по поручению главы государства представляет его интересы в отношениях с парламентом, госорганами, политическими партиями, общественными объединениями, в международных отношениях; координирует деятельность по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта; консультативно-совещательных органов при президенте; курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте, работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития и работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары»; осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента.

Государственный советник вправе издавать распоряжения; давать поручения центральным и местным исполнительным органам по вопросам, относящимся к его компетенции; присутствовать на заседаниях правительства, консультативно-совещательных органов при главе государства; запрашивать и получать необходимую информацию, документы и другие материалы от госорганов и должностных лиц по вопросам, относящимся к его компетенции; создавать межведомственные рабочие группы для разработки проектов актов президента по вопросам, входящим в его компетенцию, а также для решения иных задач, поставленных главой государства.

Также Токаев подписал указ о назначении государственным советником Ерлана Карина. С 5 января 2022 года и до нынешнего момента он занимал пост государственного секретаря, на который перешел с должности помощника президента. До 2019 года Карин возглавлял АО «РТРК «Қазақстан», был директором Казахстанского института стратегических исследований.