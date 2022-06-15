Пострадали 9 человек, один человек погиб
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Два пассажирских автобуса и две автомашины загорелись после столкновения на трассе в Жамбылской области
фото с сайта inform.kz

Массовое ДТП произошло сегодня ночью на трассе в Жамбылской области, сообщает «Казинформ». После столкновения с грузовой автомашиной загорелись два пассажирских автобуса и один автомобиль, также загорелся сам грузовик. Погиб один человек, 9 пострадали.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в три часа ночи на 544 км автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай произошло самовозгорание прицепа грузовой автомашины «Скания», следовавшей из Алматы в Тараз. Движение на трассе сразу же было остановлено, так как пожар распространился на большую площадь.

«Однако спустя 40 минут, не доезжая примерно 600 м до горящего прицепа, водитель грузовой автомашины “ДАФ” совершил столкновение с десятью транспортными средствами, стоявшими на дороге в попутном направлении – двумя “Тойотами Камри”, “Ауди 100”, двумя пассажирскими автобусами “Ван Хол”, “Шевроле Кобальт”, “Даймлер Крайслер”, “БМВ Х5”, “Тойотой Альфард”, “Ауди 80”. После столкновения произошло возгорание четырех автомашин – грузовой автомашины “ДАФ”, двух пассажирских автобусов “Ван Хол” и “Ауди”», - сообщили в полиции.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота Камри» скончался на месте происшествия, девять человек с различными травмами доставлены в городскую больницу, из них трое госпитализировано в реанимационное отделение. Причины аварии устанавливаются, проводится расследование.

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