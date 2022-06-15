Нефтесервисная компания «БатысГеофизСервис» в Жанаозене уволила 24 бастующих сотрудников

На 26-й день забастовки работников нефтесервисная компания «Батысгеофизсервис» из Жанаозена уволила 24 сотрудников, поскольку Жанаозенский городской суд признал акцию незаконной. Во вторник уволенные работники организовали протест перед местным акиматом, требуя восстановить их на рабочем месте или трудоустроить в другие компании, передает lada.kz.

19 мая началась забастовка работников нефтесервисной компании «БатысГеофизСервис». Как сообщили в компании, рабочие требовали 100% повышения зарплат. Предприятие предложило им увеличение на 40%, однако бастующие отказались.

«Требования работников были рассмотрены в рамках примирительных процедур, предусмотренных действующим трудовым законодательством, где работодатель предложил работникам несколько вариантов повышения заработной платы. Несмотря на возможность достигнуть компромисса в рамках примирительных процедур, работники отказались от всех предложенных вариантов, поддерживая свои первоначальные требования», — цитирует издание пресс-релиз «БатысГеофизСервис».

1 июня компания подала иск в суд о признании забастовки незаконной, так как сотрудники не предупредили руководство о ее проведении. 9 июня Жанаозенский городской суд удовлетворил иск, однако работники не стали прекращать протест. По словам руководства, с 11 по 13 июня компания расторгла трудовые договоры с 24 работниками из-за того, что те продолжали участвовать в незаконной забастовке.

14 июня к местному акимату Жанаозена с акцией протеста вышли уволенные сотрудники компании и десятки безработных, требующие трудоустройства в нефтегазовой отрасли с конца января. К протестующим вышли сотрудники полиции и представители акимата, сказав, что их акция протеста незаконна.

ТОО «БатысГеофизСервис» занимается геофизическим исследованием нефтяных скважин с 2004 года. В компании работает около 200 человек.