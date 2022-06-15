Токаев не исключает, что на возвращение выведенных из Казахстана капиталов могут уйти годы

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что «выведенные за границу активы должны обрести своего законного владельца», которым, согласно Конституции, является народ. Государство будет лишь управлять ими, оставаясь подотчетным парламенту и правительству. При этом глава государства не исключает, что на возвращение незаконно выведенных за рубеж капиталов могут уйти годы.

«Я создал межведомственную комиссию по возврату незаконно выеденных финансовых средств и активов за рубеж. Я понимаю, что в течение одного или двух дней это невозможно сделать. Возможно, понадобятся годы, но этой работой нужно заниматься, поскольку такие активы вывозились заграницу вопреки законам, и они должны обрести своего законного владельца. А законным владельцем по нашей конституции является народ. И от имени народа всеми активами управляет государство и естественно будучи подотчетным парламенту и правительству», – сказал Токаев.

Токаев также отметил, что работа по возвращению активов постепенно реализуется и она не принимает форму экспроприации: «Мной была создана комиссия, которая занимается возвращением в государственную собственность тех активов, которые были незаконно приватизированы в свое время. И такие активы возвращаются в лоно государства. Здесь нет какой-либо экспроприации, я абсолютно далек от мысли отобрать и поделить. <...> В то же время люди видят, у нас экономика может быть не столь большая, как у России, и мы прекрасно видим, что было сделано справедливо, а что сделано вопреки законам. Поэтому эта задача очень важная, она постепенно реализуется, выполняется».