ФРС США одобрила самое большое с 1994 года повышение базовой ставки

Федеральная резервная система США в среду одобрила крупнейшее более чем за четверть века повышение процентной ставки, чтобы остановить всплеск инфляции, сообщает Reuters . Однако чиновники ожидают, что ставка до конца года достигнет максимума с 2008 года.

Ставка по федеральным фондам повышена сразу на 0,75 процентных пункта до диапазона от 1,5% до 1,75%. Чиновники предполагают устойчивое повышение ставок до конца этого года, возможно, включая дополнительные повышения на 75 базисных пунктов, при этом ставка по федеральным фондам составит 3,4% на конец года, и это будет самый высокий уровень с января 2008 года.

Приверженность ФРС контролю над инфляцией уже вызвала широкое ужесточение условий кредитования, которое ощущается на рынках жилья и акций США.

«Наша цель действительно состоит в том, чтобы снизить инфляцию до 2%, в то время как рынок труда остается сильным… Становится все более очевидным, что многие факторы, которые мы не контролируем, будут играть очень важную роль в принятии решения о том, возможно это или нет», - сказал председатель ФРС Джером Пауэлл, сославшись на войну в Украине и проблемы с глобальными поставками.

По его словам, с учетом скачка инфляции, «75 базисных пунктов казались правильным решением». Но, отметил глава ФРС, повышение ставок такого масштаба вряд ли будет «обычным явлением», и что в июле «наиболее вероятным» будет повышение ставки либо на полпроцента, либо на три четверти пункта.

Как сообщалось ранее, инфляция в США в мае достигла 8,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, установив тем самым 40-летний максимум.