Креативный фестиваль Go Viral 2022 пройдет в Алматы с 24 по 26 июня

В течение трех дней на площадке Go Viral будут проходить 6 панельных дискуссий, 12 мастер-классов и 12 воркшопов, в которых более 60 экспертов обсудят вместе с участниками ключевые вызовы и возможности по 4 основным направлениям – медиа, бизнес, культура и технологии. Тема фестиваля в этом году – «Искать. Изобретать. Решать».

«Go Viral — это невероятное мероприятие, которое выстояло и приобрело популярность, несмотря на вызовы пандемии. В предыдущие два года фестиваль проходил онлайн и в гибридном формате, что помогло нам увеличить охват и вовлечь инноваторов со всей Центральной Азии. В этом году я рада, что мы проведем офлайн мероприятия Go Viral, чтобы объединить творческие сообщества во всех пяти странах Центральной Азии. Прямо сейчас мы с нетерпением ожидаем фестиваль в Алматы. Уверены, что фестиваль в этом году пройдет интересно, информативно и продуктивно: от NFT-выставок до медиа-трендов и Ninety One», — отметила Генеральный консул США в Алматы Кэролайн Сэвидж.

В 2022 году фестиваль охватывает все страны региона Центральной Азии и уже прошел в Душанбе, Ташкенте и Бишкеке, собрав более 3,5 тысяч участников. Заключительный фестиваль пройдет в Ашхабаде.

Участие в мероприятии бесплатное. Ознакомиться с расписанием и программой, а также пройти регистрацию можно на официальном сайте.

Go Viral – это площадка для обмена опытом, сообщество представителей медиа, бизнеса, культуры и технологий из стран Центральной Азии и ежегодный региональный фестиваль. Проект спонсируется Госдепартаментом США при поддержке Дипломатических миссий США в странах Центральной Азии. С октября 2021 года проект реализуется Институтом по освещению войны и мира (IWPR) в Центральной Азии, программы и мероприятия которого проводятся по всему региону.