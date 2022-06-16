Премьер-министр Италии, президент Франции и канцлер Германии прибыли в Украину

Они прибыли ночным поездом из Польши. Через несколько часов ожидается их встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает телеканал RaiNews.

Поездка, о которой не было объявлено из соображений безопасности, состоится за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС. Первая цель поездки заключается в том, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и попытаться преодолеть критику со стороны ее президента за ограниченную и медленную помощь ЕС в вооружении.

Киев критиковал Францию, Германию и Италию также за то, что они ставили собственное благополучие выше свободы и безопасности Украины. Советник президента Украины Алексей Арестович заявил на этой неделе немецкой газете Bild, что он опасается, что три лидера окажут давление на Киев, чтобы заставить его принять мирное соглашение в пользу президента России Владимира Путина.

Вторая цель поездки, отмечает телеканал, – это именно российский президент, которому должен быть дан четкий сигнал, что Кремль не сможет разделить Европу даже путем сокращения поставок газа и повышения цен на энергоносители. Драги настаивает, что нужно давить на Путина, чтобы он вернулся за стол переговоров, начав с диалога по продовольственному вопросу.