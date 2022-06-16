Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг на Национальном курултае заявил, что нужно вернуть Дню Республики прежний статус национального праздника, которого он был лишен в 2009 году.

«25 октября 1990 года была принята Декларация независимости Казахстана. Это был первый шаг к независимости нашей страны. В принятии этого документа очень важную и даже решающую роль сыграл Первый Президент Нурсултан Назарбаев. День Республики должен стать символом исторического шага страны к государственности. Разумеется, первоначальный смысл Дня Независимости будет сохранен. Этот день остается национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в независимость», - сказал Токаев.