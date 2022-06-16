Мобильное приложение «Курултай» предложил разработать Токаев

Количество членов национального курултая не будет увеличиваться, а чтобы люди могли выражать свои взгляды на модернизацию страны онлайн, президент Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе первого заседания курултая предложил разработать для него мобильное приложение.

«Говорят, что сколько бы человек ни посетило курултай, они не смогут охватить все общество. Однако если мы и дальше будем увеличивать количество членов учредительного собрания, то это может привести к потере производительности и усложнить организацию. Это не просто место, где встречаются определенные люди. По сути, оно должно стать национальным собранием. Это очень важная задача», - подчеркнул Токаев.

По его мнению, необходимо в полной мере использовать преимущества новых цифровых технологий, тогда отношения между государством и народом будут более эффективными.

«Предлагаю разработать специальное мобильное приложение “Курултай”. Таким образом, люди могут выражать свои взгляды на модернизацию страны онлайн», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что люди должны видеть реальные преимущества реформы.