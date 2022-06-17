Больше полумиллиона казахстанцев не имеют доступа к чистой питьевой воде – Кошанов

В Казахстане 544 тыс. человек, проживающие в 1 543 селах, не имеют доступа к чистой питьевой воде. А к 2040 году дефицит может достигнуть до 12 куб. км, заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

«Из года в год растет потребление в промышленных и бытовых секторах. Крупнейшим потребителем воды по-прежнему остается сельское хозяйство. Безусловно, государством принимаются необходимые меры, но вопрос водных ресурсов все еще остается актуальным, и остановлюсь на некоторых из них. Глава государства в прошлогоднем послании поставил задачу в течении пяти лет обеспечить 100 % городов и сел чистой питьевой водой. Но пока не обеспечено чистой водой 1 543 села, или 544 тыс. человек. Следовательно, работу в данном направлении все еще нужно усилить», - заявил Кошанов.

В целом, отметил он, по оценкам ООН, сегодня каждый пятый житель Земного шара испытывает дефицит воды. В Казахстане, по заключению экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 40%, а дефицит водных ресурсов может составить до 12 куб. Км в год. Этому будет способствовать рост населения, особенности экономического развития и ряд других причин.