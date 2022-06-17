К 2024 году дефицит водных ресурсов Казахстана может достигнуть до 12 куб. км в год
Больше полумиллиона казахстанцев не имеют доступа к чистой питьевой воде – Кошанов
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

В Казахстане 544 тыс. человек, проживающие в 1 543 селах, не имеют доступа к чистой питьевой воде. А к 2040 году дефицит может достигнуть до 12 куб. км, заявил в пятницу в ходе парламентских слушаний спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

«Из года в год растет потребление в промышленных и бытовых секторах. Крупнейшим потребителем воды по-прежнему остается сельское хозяйство. Безусловно, государством принимаются необходимые меры, но вопрос водных ресурсов все еще остается актуальным, и остановлюсь на некоторых из них. Глава государства в прошлогоднем послании поставил задачу в течении пяти лет обеспечить 100 % городов и сел чистой питьевой водой. Но пока не обеспечено чистой водой 1 543 села, или 544 тыс. человек. Следовательно, работу в данном направлении все еще нужно усилить», - заявил Кошанов.

В целом, отметил он, по оценкам ООН, сегодня каждый пятый житель Земного шара испытывает дефицит воды. В Казахстане, по заключению экспертов, водное потребление к 2040 году вырастет на 40%, а дефицит водных ресурсов может составить до 12 куб. Км в год. Этому будет способствовать рост населения, особенности экономического развития и ряд других причин.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана
Новости
Новым акимом Алматинской области назначен Марат Султангазиев
Новости
​В Алматы в результате конфликта из-за перекрытия дороги на улице Гагарина скончался водитель
Новости
Холдинг «Байтерек» ведет переговоры о покупке «Сбербанка Казахстан»
Новости
В результате очередного ЧП на «АрселорМиттал Темиртау» погибли четверо рабочих
Новости
Бизнесмен Тимур Турлов получил казахстанское гражданство