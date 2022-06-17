Новый генплан Алматы будет разработан до конца года – Досаев

Последние несколько лет в Алматы шла корректировка генерального плана на базе генплана, утвержденного еще в 2002 году. Новый генплан планируется разработать до конца года, сообщил на XVIІ Градостроительном форуме аким города Ерболат Досаев.

«За 20 лет, понятно, что изменился не только сам город, изменилась структура экономики, изменилась Алматинская область, даже в новых границах. Горизонты меняются, он неприемлем с точки зрения того, как мы будем представлять город и его развитие», - отметил Досаев.

По прогнозам, до 2030 года население Алматинской агломерации будет составлять около 4,5 млн человек. С учетом этого и прогнозов по ускоренному развитию урбанизации и разрабатывается новый генплан. По словам Досаева, он рассчитан на срок до 2040 года, его разработку планируют завершить до конца этого года.