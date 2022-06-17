Минский суд признал «Тутбай медиа» экстремистской организацией

ООО теперь должно быть немедленно ликвидировано, использование символики и других атрибутов издания запрещено.

TUT.by было одним из читаемых изданий Беларуси, но после массовых протестов в Минске в августе 2020 года сотрудников издания начали преследовать, а 18 мая 2021 года сайт заблокировали. В тот же день были задержаны 15 человек, официально – за неуплату налогов. До сих пор под стражей остаются экс-гендиректор издания Людмила Чекина, главред Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева. Команда TUT.by покинула Беларусь и создала сайт «Зеркало» (zerkalo.io), который был признан экстремистским практически сразу после запуска и тоже заблокирован.