ООО должно быть немедленно ликвидировано, использование символики издания запрещено
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Минский суд признал «Тутбай медиа» экстремистской организацией
ФОТО VIKTOR DRACHEV\TASS VIA GETTY IMAGES

Суд Минска признал ООО «Тутбай медиа», ранее издававшее самое популярный сайт Беларуси TUT.by, экстремистской организацией, сообщает Русская служба ВВС.

ООО теперь должно быть немедленно ликвидировано, использование символики и других атрибутов издания запрещено.

TUT.by было одним из читаемых изданий Беларуси, но после массовых протестов в Минске в августе 2020 года сотрудников издания начали преследовать, а 18 мая 2021 года сайт заблокировали. В тот же день были задержаны 15 человек, официально – за неуплату налогов. До сих пор под стражей остаются экс-гендиректор издания Людмила Чекина, главред Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева. Команда TUT.by покинула Беларусь и создала сайт «Зеркало» (zerkalo.io), который был признан экстремистским практически сразу после запуска и тоже заблокирован.

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