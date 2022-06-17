Еврокомиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Европейская комиссия поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, сообщает Русская служба ВВС . Этот вопрос обсуждался обсудили после визита в Киев президента Франции, канцлера Германии и премьер-министра Италии – накануне они выступили за то, чтобы Украина получила кандидатский статус немедленно.

Теперь это решение должны утвердить все 27 стран, входящих в Евросоюз. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите европейских лидеров в Брюсселе 23-24 июня. Однако даже если будет решение окончательно одобрят, для вступления в ЕС могут понадобиться годы.

«Мы хотим сказать одно: да, Украина заслуживает европейской перспективы. Да, Украина должна быть принята в качестве кандидата. Мы учитываем, что проделана большая работа, но другая важная работа нам еще предстоит. Процесс полностью меритократический, он идет в соответствии с процедурой, скорость продвижения полностью зависит от Украины. Все в руках Украины», - заявила в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В четверг в Киеве побывали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Вместе с ними Украину также посетил президент Румынии Клаус Йоханнис. Они провели переговоры с Владимиром Зеленским.

«Самый важный посыл нашего визита в том, что Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС», - заявил Драги.

Би-би-си также сообщает, что согласно рекомендации Еврокомиссии, Молдова вместе с Украиной также достойна стать кандидатом на вступление в ЕС. Грузии в статусе кандидата отказано с пометкой, что стране надо выполнить ряд условий, после чего ЕС вернется к рассмотрению заявки.

«Грузии необходимо политическое единение для осуществления структурных реформ на ее пути в ЕС», – заявила глава Еврокомиссии.

Три страны – Украина, Молдова и Грузия – подали заявки в Евросоюз почти одновременно вскоре после начала российского вторжения в Украину.

Между тем источники агентства Bloomberg сообщают, что Еврокомиссия выдвинет Украине и Молдове несколько условий, которые они должны будут выполнить в будущем. Эти условия связаны, в частности, с вопросами верховенства права, правосудия и борьбы с коррупцией.