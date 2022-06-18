Суд вновь продлил содержание под стражей фигурантов дела о финпирамиде Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова

«Постановлением следственного суда города Алматы 18 июня 2022 года удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей на период ознакомления в отношении подозреваемых до 2 месяцев», - сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

20 апреля в департаменте полиции сообщили, что вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital. До этого они были отпущены под залог.

Всего под стражу были помещены четверо подозреваемых по этому уголовному делу, расследуемому в следственном управлении ДП по ч.3 ст.217 УК РК – создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой. Уголовное дело было заведено по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамидой. По данным полиции, с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО, позиционировавших себя «как успешные организации в области доходных инвестиций», заключали договоры с физическими и юрлицами, обещая, что их деньги будут направлены «для участия в тендерах и госзакупках», а вкладчики получат за это дивиденды до 20% ежемесячно. Расследованием установлено, что фактически ни ТОО «Astex.kz», ни ТОО «ACD technology» не принимали участие в тендерах и госзакупках, а дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. При этом для рекламы своей деятельности эти компании привлекали известных блогеров и вайнеров.

В полиции уточняли, что, согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «Astex.kz» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО «Mudarabah Capital».

Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой проходят известные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы, Туребаев и Шерниязов ранее были отпущены под залог.