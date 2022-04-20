Фигуранты дела о финпирамиде Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу – ДП

Известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов взяты под стражу по уголовному делу о финансовой пирамиде Mudarabah Capital, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы. Ранее они были отпущены под залог.

По данным полиции, взяты под стражу четыре фигуранта дела.

«Речь идет об участниках товарищества Mudarabah Capital – гражданах Ш. и Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован “залог”, а также граждане М. и К., находившиеся на период досудебного расследования под “домашним арестом”», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Все они признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении ДП по ч.3 ст.217 УК РК – создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой. Уголовное дело было заведено по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital» по факту создания и руководства финансовой пирамидой. По данным полиции, с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО, позиционировавших себя «как успешные организации в области доходных инвестиций», заключали договоры с физическими и юрлицами, обещая, что их деньги будут направлены «для участия в тендерах и госзакупках», а вкладчики получат за это дивиденды до 20% ежемесячно. Расследованием установлено, что фактически ни ТОО «Astex.kz», ни ТОО «ACD technology» не принимали участие в тендерах и госзакупках, а дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков. При этом для рекламы своей деятельности эти компании привлекали известных блогеров и вайнеров.

«Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО “Astex.kz”от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО “Mudarabah Capital”», - уточнили в ДП.

Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой проходят известные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы, Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог.