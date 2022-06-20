Градостроительный совет Алматы возобновит работу с 1 августа

«В 2017 году в Алматы прекратил свою работу градостроительный совет. Мы планируем возобновить его деятельность в новом формате с 1 августа, который предусматривает привлечение независимых экспертов и повышение их роли в принятии градостроительных решений. Для этого мы предлагаем закрепить обязательное требования к застройщикам и условия прохождения общественных обсуждений проектов, а также получение положительного заключения градостроительного совета для всех зданий и сооружений, чья этажность будет превышать более 5 этажей, вне зависимости от ее места расположения», - рассказал аким.

Кроме того, в городе ограничат высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги - будет установлен регламент переменной этажности до 9 этажей. Будет введен запрет на строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона от 15 градусов и более.

Для исключения хаотичной застройки также введут запрет на деление земельных участков сельскохозяйственного назначения.

«С момента присоединения пригородных земель Алматинской области в 2014 году к Алматы отошли территории, использующиеся для личного подсобного хозяйства или сельскохозяйственного производства, садоводства, дачного строительства, большая часть из которых находится в предгории и горной местности. При этом на территориях городов республиканского значения использование земель под сельскохозяйственные нужды законодательством не предусмотрено. Это создало предпосылки их дробления на мелкие участки собственниками под садоводство с последующей продажей, создавая условия хаотичной застройки без базовых социальных объектов. В этой связи, для исключения коллизии и хаотичных застроек, вводится запрет на деление земельных участков сельскохозяйственного назначения», - сообщил Досаев.

Маслихат Алматы одобрил все озвученные предложения.