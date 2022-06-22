В российских и голландских энергетических напитках выявлено опасное превышение консервантов – комитет санэпидконтроля

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля выявил в торговой сети Костанайской области энергетические напитки российского и голландского производства с опасным превышением консервантов, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля по итогам мониторинга безопасности продукции, реализуемой в торговой сети Костанайской области, выявил превышение бензоата натрия (Е211) в безалкогольных энергетических газированных напитках Flash up energy с кофеином и таурином (163,3 мг/л) и Monster Energy (173,72 мг/л)», - говорится в сообщении.

Производителями напитков являются «ООО «Пивоваренная компания «Балтика» (Российская Федерация) и компания Refresco Benelux B.V» (Королевство Нидерландов). Пищевые добавки используются в качестве консервантов для длительного хранения пищевых продуктов.

«Партия продукции снята с реализации, а к поставщику предписано принять меры по изъятию напитков с оборота. Комитет направил в Роспотребнадзор уведомление о взятии на усиленный лабораторный контроль продукции данных производителей», - сообщили в ведомстве.

По данным комитета, бензоат натрия может спровоцировать аллергические реакции, а превышение содержания консерванта – зуд, кашель, покраснение, сыпь, отёки. Кроме того, бензоат натрия способен накапливаться в организме, что само по себе опасно.

