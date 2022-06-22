Парламент перенес срок внедрения ОСИ в Казахстане на 1 июля 2023 года

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы». Таким образом, внедрение ОСИ в Казахстане переносится на 1 июля 2023 года.

«Внесенные сенатом парламента на уточнение функций и состава комиссий по рассмотрению вопросов оформления недвижимости города Алматы, определение организационно-правовой формы национальной академии наук РК, а также регламентацию ее основных видов деятельности. На продление сроков перехода на новые формы управления объектом кондоминимума, объединение собственником имущества (ОСИ – В.) многоквартирного жилого дома или простое товарищество многоквартирного жилого дома до 1 июля 2023 года», - сообщил депутат мажилиса Дуйсенбай Турганов.

Также он сообщил, что в этой связи сенатом предложено скорректировать заголовок законопроекта с учетом внесенных поправок на «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы, жилищно-коммунального хозяйства и науки».