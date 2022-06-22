Токаев поставил задачи перед новым акимом Алматинской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева, который был назначен на эту должность 11 июня. Глава региона доложил о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития области.

Султангазиев сообщил о «позитивных» изменениях в экономике региона. В частности, объем сельского хозяйства в первом полугодии вырос на 102,8%, рост в обрабатывающей промышленности составил 105,2%, в торговле – 103%, в строительстве увеличился на 114,3%. Акимат намерен сохранить положительную динамику роста показателей до конца года.

В свою очередь Токаев обратил внимание, что очень важно оправдать доверие граждан, и в этом контексте указал на принятие конкретных мер по улучшению качества жизни местных жителей.

Также аким области рассказал о проводимой работе по внесению изменений в план социально-экономического развития региона и города Конаев после проведенной административно-территориальной реформы. По его словам, особое внимание уделено развитию секторов экономики с высокой инвестиционной привлекательностью, в частности сферам строительства, промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, торговли и туризма.

«По итогам встречи президент обозначил перед Маратом Султангазиевым ряд задач по повышению уровня жизни жителей региона, в том числе решение вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве, возобновлению ирригационных систем, трехсменных школ, медицины и общественного транспорта», - сообщила пресс-служба главы государства.