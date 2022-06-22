Из них сенаторами инициирована разработка 18 законов
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68 законов принял парламент во второй сессии – Ашимбаев
фото Жанары Каримовой

Во второй сессии парламент VII созыва принял и направил на подпись президенту 68 законов, из них разработка 18-ти инициирована депутатами сената. Об этом главе государства сообщил председатель сената Маулен Ашимбаев.

«Маулен Ашимбаев рассказал об итогах работы сената во 2-й сессии парламента VII созыва. На сегодняшний день парламентом принято и направлено на подпись главе государства 68 законов. Депутатами сената в текущей сессии самостоятельно инициировано 18 законопроектов», - сообщает пресс-служба президента.

Также Ашимбаев рассказал о подготовке к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 14-15 сентября в столице. Ожидается, что в съезде примут участие религиозные и духовные лидеры высокого уровня, они обсудят роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период.

Помимо этого, Ашимбаев проинформировал президента о процессе оптимизации законотворческих процедур в рамках Конституционной реформы.

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