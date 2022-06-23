Число новых случаев коронавируса в Казахстане продолжает расти

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 42 случая коронавирусной инфекции.

Новые случаи выявлены в Алматы – 20, в столице – 16, в Шымкенте – 2, в Акмолинской области – 1, в Актюбинской области – 1, в Карагандинской области – 1, в Костанайской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 056 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 3 случая коронавирусной пневмонии, а всего – 89 225.

Впервые за долгое время зафиксирован летальных исход от пневмонии – скончался 1 человек.

На 23 июня лечение от КВИ продолжают получать 254 человека (199 КВИ+ и 55 КВИ-), из них в стационарах остаются 43 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 211 заболевших. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.